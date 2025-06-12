ياسين: استقدام خدمات مثل "ستارلينك" يجب أن يتم ضمن إطار قانونيّ

شدد النائب ياسين ياسين على دعمه للتكنولوجيا والتحول الرقميّ، لكنه حذّر من أنّ استقدام خدمات مثل "ستارلينك" يجب أن يتم ضمن إطار قانونيّ يحفظ السيادة الوطنية.



وأكد أن لبنان يرحّب بالتطوير الرقميّ، شرط ألا يكون على حساب القانون أو المصلحة الوطنية العليا.