سفارة الجمهورية اليمنية: الشخص اليمنيّ الموقوف بتهمة التخابر لا يحمل أي صفة رسمية

أكّدت سفارة الجمهورية اليمنية في بيروت أنّ الشخص اليمنيّ الموقوف لدى الجهات الأمنية اللبنانية بتهمة التخابر مع جهاز الموساد الإسرائيليّ، لا يحمل أي صفة رسمية، ولم يكن في أي وقت منتميًا للسلك الدبلوماسيّ أو الإداريّ التابع للحكومة اليمنية الشرعية.



وشدّدت على أنّه لا يشغل أي منصب حكوميّ داخل أو خارج الجمهورية اليمنية.



وقالت السفارة إنّ تواصله مع السفارة جرى بناءً على مزاعم لا تستند إلى أي وثائق رسمية، وقد تم التعامل معه وفق الإجراءات المتبعة، وإحاطة الجهات اللبنانية المختصة بما بدر منه، التزامًا بالواجبات القانونية والدبلوماسية.