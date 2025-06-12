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بو صعب: نطلب دعم بريطانيا وفرنسا وأميركا للضغط على إسرائيل وضمان إحترام إتفاق وقف النار

أخبار لبنان
2025-06-12 | 07:33
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بو صعب: نطلب دعم بريطانيا وفرنسا وأميركا للضغط على إسرائيل وضمان إحترام إتفاق وقف النار
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بو صعب: نطلب دعم بريطانيا وفرنسا وأميركا للضغط على إسرائيل وضمان إحترام إتفاق وقف النار

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول. وتمت مناقشة القوانين الاصلاحية التي اقرها مجلس النواب والقوانين التي هي قيد الدرس.

ولفت السفير كاولن وفق بيان لمكتب بو صعب الى ان "لبنان لديه فرصة حقيقية اليوم لتحسين صورته الخارجية واستعادة الثقة تجاه المجتمع الدولي وان هذه القوانين الإصلاحية ستساهم حكما بذلك".

من جهته، أشار بو صعب الى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب فتح دورة استثنائية للاسراع في مواكبة إقرار مشاريع القوانين الاصلاحية والمجلس النيابي لا يزال ينتظر ارسال الحكومة لمشروع قانون الفجوة المالية ليتمكن من درسه واقراره مع قانون اعادة هيكلة المصارف، لان هذا الاخير لا يمكن ان يصبح نافذًا بدون اقرار قانون الفجوة المالية".

كذلك، تم التطرق إلى القوانين الاخرى قيد الدرس في المجلس النيابي ومنها قانون الانتخابات النيابية.

وطلب بو صعب "دعم بريطانيا الى جانب فرنسا والولايات المتحدة الاميركية للضغط على اسرائيل وضمان احترام اتفاق وقف اطلاق النار".

من جهة اخرى، استقبل بو صعب المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة مع وفد من العاملين في الوزارة، حيث تم البحث في اقتراح قانون اخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد ومساره.

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