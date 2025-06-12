سلوم: مجلس نقابة الصيادلة يرفع الغطاء وسيحاسب داخليًا أي صيدلي أثبت تورطه في تهريب الدواء

اعلن نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان ان "نقابة صيادلة لبنان ترفع الغطاء وستحاسب في مجلس التأديب اي صيدلي يثبت تورطه بعملية تهريب الدواء المدعوم او الاتجار بالادوية المزورة والمهربة"، مطالبًا بـ"الكشف ومحاسبة الرؤوس الكبيرة والتجار الكبار والمهربين من غير الصيادلة الذين هم الاساس في هذه القضية."



وجاء كلام سلوم بعد لقائه قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور بناءً لطلبه ووضعه بتصور ملف الدواء والمعطيات المتوافرة لدى النقابة، مؤكدًا ان "النقابة على تنسيق مستمر مع القضاء والاجهزة الامنية منذ أكثر من ٣ سنوات".



وبعدها اجتمع مجلس نقابة صيادلة لبنان ودرس امكانية اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد كل من يثبت تورطه في هذه القضية التي تمس صحة المريض، والتي لطالما رفعت النقابة لواءها، ولم تترك باب مسؤول الا وطرقته، وأكد انه "سيحاسب ضمن القوانين والانظمة الداخلية اي صيدلي يثبت تورطه بهذه القضيّة من خلال مجلس التاديب".