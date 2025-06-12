المكتب الإعلامي لسلام: ما ورد عن حصول لقاء بين سلام وحسين الخليل كلام مغلوط ومن نسج الخيال

أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن "ما ورد في أحد المواقع الإلكترونية حول حصول لقاء بين الرئيس سلام والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل هو كلام مغلوط ومن نسج الخيال جملةً وتفصيلًا."وأوضح أنه "لم يحصل هكذا لقاء بين أي مسؤول من حزب الله والرئيس سلام بعد زيارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة الى السرايا الحكومية. كما أن ما يصوره المقال بأنه مضمون، فلم يحصل لا في هذا اللقاء المفترض ولا في أي لقاء سابق".