إنتخاب البروفسور بيار يارد نقيبًا للمستشفيات في لبنان

اعلن المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي في بيان انتخاب المدير العام للمستشفى البروفسور بيار يارد نقيبًا لاصحاب المستشفيات في لبنان، في خطوة تعكس الثقة الواسعة التي يحظى بها في الوسطين الطبي والإداري".وجائ في البيان: "يعد البروفسور يارد من الأسماء البارزة في القطاع الصحي، إذ شغل منصب عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية لمدة 12 عامًا، وراكم خلالها خبرة أكاديمية وإدارية واسعة. وهو طبيب جراح يتمتع بسمعة مهنية مرموقة، حائز على "اليد الذهبية" من جمعية الجراحة العامة في لبنان، تقديرًا لمهارته العالية في مجال الجراحة.ويشغل البروفسور يارد حاليًا منصب المدير العام للمستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي، حيث يشهد له بالكفاءة والشفافية في الإدارة والحرص على تطوير الخدمات الصحية.وينتظر أن يسهم توليه منصب نقيب اصحاب المستشفيات في تعزيز العمل المؤسساتي وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الاستشفاء، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهه على المستويين الصحي والاقتصادي".