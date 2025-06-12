الرئيس عون واللبنانية الأولى وصلا إلى قاعدة تشامبينو في روما... ومقابلة خاصة مع البابا لاوون غدًا

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى نعمت عون، في الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت روما (الثالثة بتوقيت بيروت)، إلى قاعدة تشامبينو العسكرية في ضاحية روما، في مستهل زيارة رسمية وعائلية إلى الفاتيكان.



ومن المقرر ان يستقبل البابا لاوون الرابع عشر الرئيس عون في العاشرة قبل ظهر غد (الحادية عشرة بتوقيت بيروت) في مقابلة خاصة، على ان تنضم بعد ذلك اللبنانية الاولى وأفراد العائلة لاخذ البركة البابوية.



وفي برنامج الزيارة محادثات يجريها الرئيس عون بعد لقائه مع البابا مع أمين سر الدولة البابوية الكاردينال بييترو بارولين.



وكان في إستقبال الرئيس عون في القاعدة العسكرية مدير المراسم في الفاتيكان المونسنيور فرنانديز وسفير لبنان لدى الفاتيكان غادي خوري وسفيرة لبنان لدى روما ميرا ضاهر وأركان السفارتين ووكيل عام الرهبانية المريمية المارونية لدى الكرسي الرسولي الاب جوزف زغيب والأب جاد القصيفي وكيل الرهبانية المارونية اللبنانية والأب جوزف صفير القيم البطريركي في المعهد الماروني في روما ومدير طيران الشرق الأوسط في روما مروان عطالله.



وبعد استراحة قصيرة في صالون القاعدة الجوية، غادر الرئيس عون وصحبه إلى مقر إقامته.