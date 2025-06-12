فرعية التربية عدلت مواد في اقتراح قانون تنظيم الموازنة المدرسية وتستكمل درسه الخميس المقبل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة حليمة قعقور، وحضور النواب: ادغار طرابلسي، اشرف بيضون، ايهاب حماده وسليم الصايغ.



كما حضر ممثل وزارة التربية القاضي سميح مداح والمحامي شوكت حولا.



وتابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، فعدلت بعض مواده، على أن تستكمل درسه في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل.