بعد الهجوم الإسرائيلي... هذا ما قاله السفير الإيراني لدى لبنان

كتب السفير الإيراني لدى لبنان مجتبی اماني عبر "إكس": "أعداؤنا لا يتخلون عن عداوتهم أبدًا. مهما دمروا، بنينا أفضل منهم. كما حقق الشهداء حلمهم. استشهادهم يزيدنا مسؤوليةً ويزيدنا إصرارا على تحقيق أهدافنا. على مدى العقود الخمسة الماضية، استشهد العديد من مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولو أن بلادنا ضعفت بهذه الاستشهادات، لما وصلت إيران إلى قوتها الحالية".

وجاء تصريح السفير الإيراني بعد أن شنّت إسرائيل غارات جوية ضد مواقع نووية وعسكرية في إيران.