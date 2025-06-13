"التيار": لبنان يجب ألا يكون طرفًا في هذا النزاع

اعرب "التيار الوطني الحر" في بيان "في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، ولا سيما العمليات العسكرية التي أطلقتها إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، عن بالغ قلقه من تداعيات هذه المواجهة على الأمن الإقليمي والاستقرار الدولي، وبخاصة على الأوضاع العامة في لبنان".



وإذ رفض التيار الوطني الحر من حيث المبدأ كل أشكال الحروب والاعتداءات على السيادة الوطنية لأي دولة، أكد تمسكه الثابت بالقانون الدولي، ودعا إلى "ضرورة حماية المدنيين الأبرياء وتجنيبهم ويلات العنف والصراعات، أيًا كان مصدرها".



وشدد على أن "لبنان يجب ألا يكون طرفًا في هذا النزاع"، داعيًا الجميع إلى "تحييده عن أي تدخل أو تورط في هذه الحرب، حفاظًا على مصالحه الوطنية العليا، وعلى أمن وسلامة شعبه ومؤسساته".



واعتبر أن "المصلحة الوطنية اللبنانية تقتضي التزامًا كاملًا بسياسة تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، والعمل على تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الاستقرار، وعدم السماح بتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية".



وأمل التيار أن "تتضافر الجهود الدولية والاقليمية لاحتواء التصعيد واستمرار المفاوضات النووية بين اميركا وايران وفتح المجال أمام حلول سلمية تحفظ سيادة الدول، وتحمي شعوب المنطقة من مزيد من الدمار والانقسام".