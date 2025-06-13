عون بعد اجتماعه مع البابا لاوون الرابع عشر: الحبر الأعظم سيكون دائمًا إلى جانب لبنان وأهله

أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد انتهاء اجتماعه مع البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان أنه "اكد للاب الأقدس ان العلاقة بين لبنان والكرسي الرسولي هي علاقة تاريخية متجذرة تقوم على أسس متينة من القيم الإنسانية والروحية المشتركة."



وقال: "جددت لقداسة البابا تمسك لبنان برسالته الفريدة في هذا الشرق المضطرب، كأرض حوار وتلاق بين الحضارات، وواحة للحرية الدينية والتعددية الثقافية."



واشار الى ان "لبنان هذا الوطن الصغير بمساحته، الكبير برسالته، ما زال ينهض رغم الجراح، ليؤدي دوره الطبيعي في محيطه والعالم، كجسر بين الشرق والغرب، وكموقع حوار بين الأديان والثقافات، وهو ما أكده مرارا البابا القديس يوحنا بولس الثاني بقوله: "لبنان ليس مجرد بلد، بل هو رسالة"."



وقال الرئيس عون: "سمعت من قداسة البابا ما يطمئنني بأن الحبر الأعظم سيكون دائمًا إلى جانب لبنان وأهله إلى أي طائفة ينتمون وسيعمل من اجل ما يحقق تطلعات اللبنانيين في وطن آمن ومستقر وواحة امل وفرح وسلام."



واذ وجه الرئيس عون دعوة رسمية للبابا لزيارة لبنان، اكد ان "اللبنانيين يتطلعون إلى زيارته للبنان بشوق عارم لأن حضوره المبارك سيكون رسالة سلام وأمل للمنطقة، ونورًا يضيء طريق الخروج من الأزمات.

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