بري تعليقًا على العدوان الإسرائيلي على إيران: لموقف جاد قبل فوات الآوان يلجم ويوقف العدوانية الإسرائيلية

تعليقًا على العدوان الإسرائيلي الذي إستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "العدوان الإسرائيلي يعد إنتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولسيادة الدول المستقلة وإستقرار جوارها الإقليمي هو فعل مدان بكل المقاييس، وهو أيضًا وبالدليل القاطع وبما لا يدع مجالًا للشك أن هذا الكيان من خلال حروبه العدوانية المتواصلة في قطاع غزة ولبنان، واليوم فجرًا ضد ايران ومن خلال سلوك مستوياته السياسية والعسكرية والأمنية يمثل تهديدًا عابرًا لحدود الدول المستقلة وللأمن والإستقرار الدوليين".



وقال بري في بيان: "إننا إذ نؤكد تضامننا الكامل ووقوفنا الى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائداً وشعباً وثورة ومشاطرتنا لذوي الشهداء الذين سقطوا جراء هذا العدوان الغادر أسمى آيات العزاء متمنين للجرحى الشفاء العاجل، ندعو المجتمع الدولي الى موقف جاد وصريح وقبل فوات الآوان يلجم ويوقف العدوانية الإسرائيلية التي لا تغتال فقط الإنسان والطفولة والأمن والاستقرار والقوانين والقرارات الدولية، إنما هي تغتال قبل أي شيء آخر كل مسعى أو جهد يبذل من أجل إرساء قواعد السلام العادل والشامل في العالم وفي منطقه الشرق الاوسط".