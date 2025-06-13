الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على إيران: تصعيد خطير لن يُضعف الجمهورية الإسلامية بل سيزيدها قوة

أخبار لبنان
2025-06-13 | 05:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على إيران: تصعيد خطير لن يُضعف الجمهورية الإسلامية بل سيزيدها قوة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حزب الله يدين العدوان الإسرائيلي على إيران: تصعيد خطير لن يُضعف الجمهورية الإسلامية بل سيزيدها قوة

دان حزب الله العدوان الإسرائيلي الذي استهدف إيران، ‏معتبراً انه يشكّل ‏تصعيداً خطيراً في مسار التفلّت الصهيوني من كل الضوابط والقواعد بغطاء ‏ورعاية أميركيتين كاملتين، ويؤكد أن ‏هذا العدو لا يلتزم أي منطق أو قوانين، وأنه لا يعرف إلا ‏لغة القتل والنار والدمار، وبات يجمح إلى ارتكاب حماقات ‏ويقوم بمغامرات تنذر بإشعال المنطقة ‏برمّتها، خدمة لأهدافه العدوانية، ولإنقاذ نفسه من أزماته الداخلية‎.‎

واتهم حزب الله الحكومة الاسرائيلية بنسف كل الجهود التي بذلت طوال الفترة الماضية لحفظ الاستقرار والأمن في المنطقة، معرضة الأمن الإقليمي والدولي لمخاطر جسيمة قد تؤدي تداعياتها إلى ‏ما لا يُحمد عقباه. 

ورأى حزب الله ان الجمهورية الإسلامية حرصت طيلة الفترة الماضية على ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ‏الاستفزازات ‏والممارسات العدوانية الإسرائيلية وتجاوبت مع كل المبادرات الدولية لنزع فتيل ‏الأزمة، متمسكة بحقها الطبيعي في ‏إنتاج الطاقة النووية السلمية التي تكفل لشعبها التطور والتقدم ‏والرفاه. ‏

واعتبر حزب الله أن هذا العدوان لم يكن ليحصل لولا الموافقة والتنسيق والتغطية الأميركية ‏المباشرة، والتي ‏تسعى واشنطن للتنصل منها درءاً لأي تداعيات عليها. وابدى تضامنه الكامل مع الجمهورية ‏الإسلامية في إيران، قيادةً وشعبا، في وجه هذا الاعتداء ‏الخطير، مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات لن تُضعف إيران، ‏بل ستزيدها قوة وصلابة في مواجهة ‏الأخطار، وإصراراً على الدفاع عن سيادتها وأمنها‎.‎

‎ ‎وتوجه حزب الله بأحر التعازي إلى الإمام السيد علي الخامنئي ورئيس الجمهورية والحكومة ‏الإيرانية ‏وقيادة الحرس الثوري والشعب الإيراني بكل الشهداء الذين ارتقوا.

أخبار لبنان

العدوان

الإسرائيلي

إيران:

تصعيد

يُضعف

الجمهورية

الإسلامية

سيزيدها

LBCI التالي
الخارجية اللبنانية تدين الاعتداء الإسرائيلي على إيران وتحذّر من تداعياته على الأمن الإقليمي والدولي
بري تعليقًا على العدوان الإسرائيلي على إيران: لموقف جاد قبل فوات الآوان يلجم ويوقف العدوانية الإسرائيلية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:09

سلطنة عمان تدين الغارات الإسرائيلية على إيران: تصعيد خطير

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-27

“حزب الله”: نُعرب عن تضامننا العميق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية

LBCI
أخبار لبنان
01:26

سلام دان "العدوان الاسرائيلي الخطير على إيران": تداعياته تهدد إستقرار السلم العالمي

LBCI
أخبار دولية
2025-05-02

سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:00

المجلس الدستوري أبطل القانونين المطعون فيهما المتعلقين بتسوية أوضاع مفتشين في الامن العام وضباط متقاعدين

LBCI
أخبار لبنان
08:35

سلام تابع تداعيات الضربات الإسرائيلية على إيران: لاتخاذ كل الإجراءات لضبط الاستقرار

LBCI
آخر الأخبار
08:16

وزير الدفاع عرض مع قائد الجيش ورئيس الاركان الاوضاع الامنية

LBCI
أخبار لبنان
08:13

ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع في ديرها في السهيلة... هكذا تبدو الأجواء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:07

نتنياهو: العملية ستستمر لعدد الأيام الذي يلزم لإزالة هذا التهديد

LBCI
رياضة
08:58

السعودية وقطر تستضيفان الملحق الآسيوي

LBCI
خبر عاجل
06:03

ترامب: يجب على إيران التوصل إلى إتفاق قبل أن يذهب كل شيء وإنقاذ ما كان عُرف سابقًا بالإمبراطورية الإيرانية

LBCI
خبر عاجل
07:14

جيروزالم بوست: وزير الدفاع الإسرائيلي سيتحدّث اليوم مع وزير الدفاع الأميركي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:13

ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع في ديرها في السهيلة... هكذا تبدو الأجواء

LBCI
أخبار لبنان
08:11

رحلات تأثرت جراء التطورات في المنطقة... هذه التفاصيل من المطار

LBCI
أخبار دولية
08:07

نتنياهو: العملية ستستمر لعدد الأيام الذي يلزم لإزالة هذا التهديد

LBCI
أخبار دولية
08:04

الدور الذي لعبه الموساد العملية العسكرية على إيران... وهذا الجديد

LBCI
أخبار دولية
08:02

عملية "الأسد الصاعد" ضد إيران... هكذا حصلت

LBCI
أخبار دولية
08:02

بزشكيان: سنرد بشكل عاجل وصارم على العدوان الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

إصابة نجم منتخب لبنان لكرة السلة وائل عرقجي تبعده عن الملاعب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

هذه المناطق التي ستزورها القديسة تيريز الطفل يسوع في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

أمين سلام خلف القضبان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
04:14

إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
خبر عاجل
23:39

بيان لوزارة الخارجية الإيرانية حول العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران...

LBCI
أخبار لبنان
22:46

بعد الهجوم الإسرائيلي... هذا ما قاله السفير الإيراني لدى لبنان

LBCI
خبر عاجل
01:31

معلومات للـLBCI: شركة طيران الشرق الأوسط ألغت رحلاتها إلى الدول التي أقفلت مجالها الجوي كالأردن والعراق وتعمد إلى تغيير مسار طائراتها وفقًا للمسارات الآمنة

LBCI
خبر عاجل
03:33

الخارجية الأميركية: السفارة الأميركية لديها مؤشرات على احتمال وجود صواريخ أو طائرات مسيرة فوق المجال الجوي الأردني

LBCI
خبر عاجل
01:07

الجيش الإسرائيلي: النظام الإيراني أطلق في الساعات الأخيرة أكثر من 100 طائرة مسيرة نحو إسرائيل حيث تعمل كافة أجهزة الدفاع الجوي للتصدي لها

LBCI
خبر عاجل
12:44

ترامب: من المرجح جدًا أن توجه إسرائيل ضربة لإيران ولا أريد أن أقول إن الضربة وشيكة وأريد أن أبرم إتفاقًا مع إيران ونحن قريبون من ذلك

LBCI
خبر عاجل
00:28

معلومات للـLBCI: مطار بيروت الدولي لا يزال يعمل بشكل طبيعي والحركة الجوية هي بإتجاه الغرب وتم إعتماد الأجواء القبرصية حاليًا وفقط فلاي دبي ألغت رحلتها لليوم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More