قاسم: العدوان الاسرائيلي على ايران لن يمر دون رد وعقاب

دان الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم‏ بشدّة واستنكر العدوان الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأميركية ضد ايران.‏



وقال قاسم في بيان: "لا يوجد أي مبرر لهذا العدوان الإسرائيلي سوى إسكات صوت الحق الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في غزة ‏الصمود والإباء وقضيته في تحرير فلسطين والقدس والمقاومة في لبنان والمنطقة. سيترك هذا العدوان آثاره ‏الكبيرة على استقرار المنطقة فهو لن يمر دون رد وعقاب فالجمهورية الإسلامية الإيرانية شُعلة الأحرار والكرامة ‏والعزة وستبقى في الموقع المتقدم للنموذج الإستثنائي الأصيل والحر والداعم للشرفاء والمستضعفين في منطقتنا ‏والعالم".‏



واعتبر أن العدو لن يتمكن ومعه أميركا من التأثير على خيارات ايران ولا التأثير على ‏دورها ومكانتها، مشيرا الى أنها ستزداد عزة وصلابة وأن الكيان الإسرائيلي سيندم على همجيته ووحشيته.‏



وقال: "إننا نُبارك ونُعزي قائدنا وولينا الإمام الخامنئي (دام ظله) والشعب الإيراني العظيم والمجاهد والنبيل بشهادة القادة ‏الكبار رئيس الأركان العامة قائد القوات المسلحة الشهيد اللواء محمد باقري والقائد العام لقوات حرس الثورة ‏الإسلامية الإيرانية الشهيد اللواء حسين سلامي وإخوانهم والعلماء النوويين، ونُؤمن بأن شهادتهم ستتحول إلى ‏زخمٍ وصلابة في مسيرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعزة شعب إيران العظيم وثباته".‏



وأكد قاسم التمسك في حزب الله بالنهج المقاوم، معلنا تأييد الجمهورية الإسلامية ‏الإيرانية في حقوقها وموقفها، وفي كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للدفاع عن نفسها وخياراتها.

