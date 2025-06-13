ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع في ديرها في السهيلة... هكذا تبدو الأجواء

وزير الدفاع عرض مع قائد الجيش ورئيس الاركان الاوضاع الامنية

وزير الدفاع عرض مع قائد الجيش ورئيس الاركان الاوضاع الامنية

رحلات تأثرت جراء التطورات في المنطقة... هذه التفاصيل من المطار