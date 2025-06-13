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وزارة الطاقة افتتحت محطة ضخ شكا بعد إعادة تأهيلها

أخبار لبنان
2025-06-13 | 09:40
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وزارة الطاقة افتتحت محطة ضخ شكا بعد إعادة تأهيلها
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وزارة الطاقة افتتحت محطة ضخ شكا بعد إعادة تأهيلها

افتتحت وزارة الطاقة والمياه، بالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الشماليّ والاتحاد الأوروبيّ والوكالة الفرنسية للتنمية واليونيسف، محطة ضخ شكا بعد إعادة تأهيلها، وحقل دار بعشتار لتوليد الطاقة الشمسية، الذي يشكل نقلة نوعية في تأمين مياه مستدامة لسكان الشمال.

وقال وزير الطاقة والمياه جو الصّدي: "الوصول لمياه آمنة ومستدامة يجب ان يكون حقًا مكتسبًا للإنسان، لأنّ المياه عامل أساسيّ في الحياة".

وشدّد على أنّ تأمين المياه للبنانيين هو عمل تراكميّ الأساس فيه أن "نشخص المشاكل بطريقة علمية ودقيقة، ندرك الإمكانات التي بين أيدينا، نحدد الحلول العملية وننفذها بكل احترافية وشفافية".

كما شدّد على أهمية تجنب الهدر: هدر المال وهدر الوقت وهدر الطاقات.

وقال سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو: "إنّ تحسين الوصول إلى المياه لا يقتصر على البنى التحتية فقط، فمن خلال هذا المشروع، ندعم اعتماد الطاقة الشمسية، وإعادة التأهيل، وتحسين جودة الخدمات".

وأضاف: "التجارب في فرنسا وحول العالم تؤكد أن استدامة هذه الجهود ترتكز على مؤسسات قوية، ومشاركة مجتمعية فاعلة، وإصلاحات حقيقية. وفرنسا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، تقف إلى جانب الوزارة ومؤسسات المياه في هذا المسار".

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