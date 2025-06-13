معلومات الـLBCI: الجيش اللبنانيّ تواصل مع المعنيين في "حزب الله"

أفادت معلومات الـLBCI بأنّ الجيش اللبنانيّ وفي اطار التمسك بالثوابت وعدم جر لبنان لأيّ مواجهة، تواصل مع المعنيين في "حزب الله"، منعًا لمحاولة إدخال البلد في أيّ رد على اسرئيل.