مخزومي لمتخرجين: لبنان لا ينتظر شهاداتكم فقط إنّما قيادتكم أيضًا

أكّد النائب فؤاد مخزومي، خلال حفلة تخرّج طلاب جامعة سيدة اللويزة، في زوق مصبح، أنّ المتخرين هم التغيير والأمل.



وقال: "لبنان لا ينتظر شهاداتكم فقط انما قيادتكم أيضًا وهو بحاجة اليكم اكثر من اي وقت مضى".