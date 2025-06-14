طيران الشرق الأوسط تستأنف رحلاتها بعد فتح الأجواء

صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:

"عطفاً على إعادة فتح الأجواء اللبنانية أمام الملاحة الجوية، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن استئناف تشغيل جميع رحلاتها المغادرة من بيروت والمجدولة بعد الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، السبت 14 حزيران2025 والتي ستعود بعد الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت.

يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم.

وسنزودكم تباعاً بجدول الرحلات المعدل لبعض الرحلات التي جرى إلغاؤها وبجدول إعادة الطائرات الى بيروت."