طيران الشرق الأوسط تعيد جدولة رحلتها إلى جنيف بعد فتح الأجواء

صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:" عطفاً على إعادة فتح الأجواء اللبنانية أمام الملاحة الجوية، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن إعادة جدولة رحلتها الى جنيف ME213/ME214 التي كانت قد أُلغيت صباح اليوم ، حيث ستُقلع الرحلة من مطار بيروت عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، السبت 14 حزيران 2025."