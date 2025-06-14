زهران للـLBCI: الحرب القائمة مصيرية وسيكون هناك تغيير داخل المجتمع الإيرانيّ

أعرب مدير مركز الارتكاز الإعلاميّ سالم زهران أن تزيد إسرائيل عدد هجماتها على الجنوب اللبنانيّ، موضحًا أنّها لا تريد تحييد لبنان عن أيّ صراع.

وقال في حديث للـLBCI: “عندما تقرّ إسرائيل برقم من الخسائر اضربوه بتسعة”.

وأكّد أنّ الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل مصيرية وأنّه سيكون هناك تغيير داخل المجتمع الإيرانيّ.

وأوضح أنّ كل نهار يمرّ يرتفع فيه سعر برميل النفط، تغطّي إيران خسارتها المالية، جرّاء الحرب.

ولفت إلى أنّ فريق الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، أقرب إلى إسرائيل من قرب الإدارات السابقة، موضحًا أنّ صناعة القرار في إسرائيل تتأثّر ليس فقط بالرئيس.