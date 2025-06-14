وزارة الطاقة: الفيول المحمل عبر Minerva Antonia مطابق للمواصفات وفق نتائج الفحوصات الجديدة

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه أن "نتائج الفحوصات الجديدة على عينات ممثلة من خزانات الناقلة البحرية الراسية في المياه الاقليمية اللبنانية Minerva Antonia المحملة بمادة الفيول اويل من نوعية B أكدت ان هذا الفيول صالح ومطابق للمواصفات وغير مغشوش كما تداول البعض."



وقالت: "في التفاصيل، وكما أعلن ببياننا بتاريخ 12-6-2025 أنه بناءً على توجيهات وزير الطاقة والمياه جو الصدي جرى إعادة اخذ عينات فيول ممثلة من حمولة Minerva Antonia لإعادة فحصها في مختبر عالمي. فأرسلت هذه العينات الى مختبرات International Cargo Surveyors بتاريخ 9-6-2025 الى مقرها في جنيف. صدرت النتيجة وتبلغتها الوزارة بتاريخ 13-6-2025 وأتت إيجابية ومطابقة للنتيجة الصادرة في وقت سابق عن مختبرات Bureau Veritas في دبي.

وبناءً على ذلك، أعطي إذن تفريغ حمولة الناقة في خزانات مؤسسة كهرباء لبنان" .