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الراعي: وطننا أمام مفترق طرق إمّا أن يتابع السير في نفق الإنقسام أو أن ينهض من جديد

أخبار لبنان
2025-06-15 | 04:26
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الراعي: وطننا أمام مفترق طرق إمّا أن يتابع السير في نفق الإنقسام أو أن ينهض من جديد
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الراعي: وطننا أمام مفترق طرق إمّا أن يتابع السير في نفق الإنقسام أو أن ينهض من جديد

رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن ثمّة فرص حيّة يجب ألا تهدر، وهي أن هناك إمكانيّات إصلاح ونهوض إقتصاديّ وأن هناك مواطنين صالحين يبنون بهدوء، وأن هناك شباب مؤمن بلبنان ولم يغادروا الحلم، وأن هناك فرص للخروج من منطق النزاع.

وأشار الراعي في خلال قداس احتفالي لمناسبة زيارة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع إلى لبنان، الى أن لبنان في عمق رسالته هو وطن التنوّع والشركة، وطن الطوائف المتعدّدة في وحدة وطنيّة، لافتا الى أن هذه الرسالة معرّضة اليوم للتشويه بفعل الإنقسامات والتباعد والتجاذب.

وأكد أن لبنان رغم ما مرّ به، يبقى وطن الدعوة والرسالة.

وقال: "هناك فرصة لبناء المؤسّسات العامّة والفعّالة التي تنبع من إرادة الخدمة لا السيطرة. وهناك فرصة لإعادة الثقة بين المواطن والدولة. نحن نؤمن أنّ النور أقوى من الظلام، والمحبّة من الإنقسام والعمل الجماعيّ من الحسابات الضيّقة".

وأضاف: "فلنصلِّ، أيّها الإخوة والأخوات الاحباء، لكي ينير الثالوث الأقدس بيوتنا وأديارنا ومؤسّساتنا ويملأها سلامًا ووحدة، ولكي يفيض على العالم نعمة الحوار بدل الخصام، والبناء بدل الهدم، ولكي بشفاعة القدّيسة تريز الطفل يسوع يفيض علينا ورود النعم، ولكي تكون زيارة ذخائرها نعمة وبركة سماويّة على لبنان وشعبه وحكّامه، ولكي بشفاعتها يوقف الحروب المدمّرة الدائرة بين إسرائيل وغزّة، وبين إسرائيل وإيران، وبين روسيا وأوكرانيا. ونرفع المجد والتسبيح للثالوث القدّوس الآب والإبن والروح القدس الآن وإلى الأبد، آمين".
 

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