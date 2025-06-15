لبنانيون عالقون في شرم الشيخ يناشدون رئيسي الجمهورية والحكومة مساعدتهم للعودة

ناشد اللبنانيون العالقون في منطقة شرم الشيخ في مصر، رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام، التدخل لتسهيل عودتهم الى لبنان، لدى السلطات المصرية والعمل على مساعدتهم بعد توقف حركة الطيران المدنية الى بيروت نتيجة المواجهة العسكرية بين ايران والكيان الصهيوني.



وأكد اللبنانيون البالغ عددهم زهاء ٦٠٠ شخص انهم باتوا يعيشون اوضاعا صعبة بعد نفاد الأموال وحليب الأطفال منهم، خصوصا وان العائلات تضم اطفالا ونساء، وكبار سن .



وتمنى اللبنانيون التحرك السريع، لوضع حد لمعاناتهم واوضاعهم التي باتت تسوء.