لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني أكدت تمسّكها بما ورد في البيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية

أعلنت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني في بيان، أن رئيس اللجنة السفير رامز دمشقية، تلقى ظهر اليوم، اتصالاً من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، جرى خلاله تبادل عام لوجهات النظر حول المستجدات.



ونفى السفير دمشقية بشكل قاطع ما ورد في البيان المنسوب إلى منظمة التحرير الفلسطينية، إذ لم يتم التوافق على إصدار أي موقف مشترك، كما أن ما نُشر لا يعكس مضمون الاتصال.



وأكدت اللجنة تمسّكها الكامل بما ورد في البيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية، والذي شدّد بوضوح على احترام السيادة اللبنانية، وعلى مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وضرورة إنهاء مظاهر السلاح الفلسطيني، وفق جدول زمني محدد.