وزارة الخارجية تتابع موضوع العالقين في الخارج

طقس معتاد مع انخفاض بدرجات الحرارة...

طقس معتاد مع انخفاض بدرجات الحرارة...

مصدر لبناني لـ"الشرق الأوسط": تطمينات بأن حزب الله لا يعتزم التدخل في التصعيد بين ايران واسرائيل