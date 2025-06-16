الأوضاع الراهنة بين السفير السعودي ورئيس بلدية بيروت

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في مقر السفارة في بيروت اليوم، رئيس بلدية بيروت المهندس إبراهيم زيدان.



وجرى خلال الإستقبال تبادل الأحاديث الودية، وعرض لمختلف الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.