إتحاد النقل الجوي إنتخب هيئته الجديدة

اعلن اتحاد النقل الجوي في بيان ان انتخابات الاتحاد UTA جرت بإشراف مندوبي وزارة العمل، وقد تم انتخاب هيئة مكتب، ووزعت المسؤوليات على الشكل التالي:

- الرئيس: علي محسن

- نائب الرئيس: محمد سعد

- امين السر العام: رضوان الموسوي

- امين الصندوق: غسان عواد

- اعضاء مستشارين: عباس جعفر- سامي القرداحي.