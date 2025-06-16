بري دعا إلى جلسة مشتركة للجان الخميس المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، تكنولوجيا المعلومات والأعلام والاتصالات، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 19 حزيران 2025 وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:

- اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد.

- إقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الاول من آب 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة).

- إقتراح قانون تمكين البلديات.

- اقتراح القانون الرامي الى إنشاء الوكالة الوطنية للتحول الرقمي.