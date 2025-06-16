بحصلي يطمئن: مخزون المواد الغذائية يكفي لثلاثة أشهر وسلاسل الإمداد بعيدة من التهديدات

طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان اليوم المواطنين اللبنانيين ودعاهم الى "عدم القلق والإقبال على شراء المواد الغذائية تحوطًا من المواجات العسكرية الحاصلة بين إيران وإسرائيل".وأكد بحصلي ان "لبنان لديه مخزون كبير من المواد الغذائية وهو يكفي الإستهلاك المحلي لحوالي ثلاثة اشهر".وقال: "حتى الآن الأمور تسير على طبيعتها، فعمليات الإستيراد تتم وفق الجداول المحددة، لذلك فإن المخزون لدينا سيحافظ على مستواه المعهود".وأوضح بحصلي ان "معظم عمليات إستيراد لبنان للمواد الغذائية تتم عبر البحر، وهذا عمليًا يبعد خطوط الملاحة البحرية عن اي تهديدات، ما يوفر خطوطًا آمنة لإستيراد المواد الغذائية وحتى كل إحتياجاته الإستهلاكية".ورأى أن "سلاسل الإمداد آمنة كونها بعيدة عن التهديدات الناتجة عن تبادل الضربات وهذا أمر مهم للبنان، وهو على الأغلب لن يتغير إلا في حال حدوث تطورات كبيرة لا سيما توسع الحرب لتصبح حربًا إقليمية".وختم مشيرًا الى أنه "سيطلع الرأي العام اللبناني على أي تطورات جديدة تتعلق بإستيراد المواد الغذائية".