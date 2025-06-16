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بري استقبل وفد البنك الدولي: المجلس مستعد لإنجاز التشريعات وإقرار المشاريع المطلوبة والمتفق عليها مع الحكومة
أخبار لبنان
2025-06-16 | 07:49
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بري استقبل وفد البنك الدولي: المجلس مستعد لإنجاز التشريعات وإقرار المشاريع المطلوبة والمتفق عليها مع الحكومة
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون والمدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، في حضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، حيث تم عرض للمشاريع والقروض التي كانت مدار تفاوض بين لبنان والبنك الدولي.
وأكد الرئيس بري إستعداد المجلس لإنجاز التشريعات وإقرار مشاريع القوانين المطلوبة والمتفق عليها مع الحكومة اللبنانية بعد ورودها الى المجلس ومناقشتها وفقا للأصول، ولاسيما قروض الطاقة والمياه والزراعة وإعادة الإعمار.
أخبار لبنان
بري
البنك الدولي
التشريعات
مجلس النواب
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