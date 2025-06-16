مخزومي من دار الفتوى: لضرورة تنفيذ الحكومة القرار 1701

أكد النائب فؤاد مخزومي من دار الفتوى، ضرورة تنفيذ الحكومة القرار 1701 الذي ينص على سحب السلاح غير الشرعي في لبنان.وكان مخزومي قد عرض آخر التطورات مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.