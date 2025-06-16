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الأشغال: المديرية العامة للطيران المدني تمكنت من إعادة لبنانيين من شرم الشيخ والعمل جار لإعادة عالقين في أنطاليا وأضنة

أخبار لبنان
2025-06-16 | 08:46
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الأشغال: المديرية العامة للطيران المدني تمكنت من إعادة لبنانيين من شرم الشيخ والعمل جار لإعادة عالقين في أنطاليا وأضنة
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الأشغال: المديرية العامة للطيران المدني تمكنت من إعادة لبنانيين من شرم الشيخ والعمل جار لإعادة عالقين في أنطاليا وأضنة

اعلنت وزارة الاشغال والنقل في بيان ان المديرية العامة للطيران المدني بناءً لتوجيهات الوزير فايز رسامني، تمكنت من معالجة أزمة اللبنانيين الذين كانوا عالقين في شرم الشيخ، وذلك عبر تأمين أربع رحلات خاصة بدأت بالوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا من يوم الإثنين 16 حزيران، وينتظر أن تكتمل الرحلات تباعًا حتى الساعة العاشرة والنصف مساءً، لنقل ما مجموعه 650 راكبًا لبنانيًا إلى بيروت. وقد تمت هذه العملية بالتنسيق مع الوكيل السياحي Travel Book & Tripleseven Aviation الذي تولى تأمين كلفة النقل والطائرات اللازمة، ما أسهم في إنجاز عملية الإجلاء بسلاسة وسرعة.

أما بالنسبة للبنانيين الذين كانوا عالقين في أنطاليا وأضنة في تركيا، فقد تمت معالجة وضعهم بالتعاون مع شركة "نخال للسياحة والسفر"، حيث تم تأمين رحلة طيران مستأجرة (شارتر) عبر شركة طيران الشرق الأوسط (MEA)، ومن المقرر أن تقلع عند الساعة الخامسة من بعد الظهر لنقل جميع الركاب اللبنانيين إلى بيروت.

وفي ما يتعلق باللبنانيين العالقين في العراق وإيران، فإن الأجواء العراقية لا تزال مغلقة بشكل شبه كامل، باستثناء أجواء مطار البصرة التي تعد حاليًا الخيار الوحيد المتاح. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع عدد من شركات الطيران العاملة في المنطقة على محاولة تأمين رحلات انطلاقًا من هذا المطار، بما يتيح إجلاء اللبنانيين العالقين في أقرب فرصة ممكنة.

واكدت أنها تتابع التطورات عن كثب وبشكل متواصل، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الداخل والخارج، حرصًا منها على سلامة المواطنين اللبنانيين أينما وجدوا، وسعيًا لتأمين عودتهم الآمنة إلى الوطن.

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