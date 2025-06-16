الرئيس عون: لضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإبعاد لبنان عن الصراعات التي لا شأن له بها

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا، على "دقة الوضع في المنطقة"، منوها بمواقف الفاعليات اللبنانية كافة للمحافظة على الاستقرار، خصوصا مع بداية موسم صيف واعد.



‏وأسف لإقفال مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من وقت إلى آخر نتيجة الظروف الأمنية، مشيدا بالجهود التي يبذلها وزير الأشغال العامة والنقل لمعالجة أوضاع الطيران.



‏وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإبعاد لبنان عن الصراعات التي لا شأن له بها"، آملا "ألا يؤثر الوضع الإقليمي على الفرص المتاحة أمام لبنان".



‏وتطرق عون إلى زيارته الأخيرة للأردن، حيث ناقش ملفات الطاقة، النقل، الصحة، والترانزيت، مؤكدا ضرورة متابعتها.



‏وعن زيارته للفاتيكان، لفت الى أنه أطلع قداسة البابا على أوضاع لبنان والمنطقة، وسلمه دعوة رسمية لزيارة لبنان، على أن تتم دراستها والبت بها لاحقا.



‏وهنأ الرئيس عون الوزراء على "ما أنجزوه خلال الفترة الوجيزة من عمر الحكومة، رغم الإمكانات المحدودة"، داعيا إلى "مواصلة العمل بوتيرة أسرع، وتجنب الدخول في الزواريب الضيقة والتعقيدات الإدارية". وشدد على أن المرحلة تتطلب قرارات استثنائية لمواجهة الظروف الاستثنائية.



وحث الرئيس عون على التفاعل الإيجابي مع نصائح البنك الدولي والمؤسسات الدولية الراغبة بمساعدة لبنان، مؤكدا أهمية إقرار القوانين الإصلاحية في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن.



‏وشدد على أن مجلس الوزراء يجب أن يبقى منصة للنقاش واتخاذ القرارات، وأن القرارات يجب أن تُتخذ بالتوافق أو بالأكثرية، مع ضرورة تخطي العراقيل الإدارية لتسريع العمل.



‏كما أكد أهمية الحفاظ على التضامن الوزاري، والتزام الجميع بالقرارات التي تُتخذ داخل المجلس، لافتا الى أن الاعتراض على أي قرار يجب ألا يتحول إلى عرقلة للمشاريع.