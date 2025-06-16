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حبيب يثمّن موافقة مجلس الوزراء على رفع قرض الإسكان إلى ١٠٠ ألف دولار
أخبار لبنان
2025-06-16 | 11:55
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حبيب يثمّن موافقة مجلس الوزراء على رفع قرض الإسكان إلى ١٠٠ ألف دولار
ثمّن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم، على رفع قيمة قرص الإسكان من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتوجّه بالشكر إلى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نواف سلام ومجلس الوزراء مجتمعاً ومجلس الإنماء والإعمار على الجهود التي بذلوها والتي تكللت برفع قيمة القرض الواحد إلى ١٠٠ ألف دولار ، كذلك توجّه بالشكر إلى مدير عام الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدر محمد السعد وكل الدول العربية المنضوية إلى الصندوق، على الثقة التى أولوها للبنان على رغم كل الظروف التي يمرّ بها بلدنا خصوصاً والمنطقة عموماً، عبر تجديد تاريخ استحقاق القيمة الإجمالية للقرض العربي إلى ١٦٥ مليون دولار أميركي.
ووعٓدٓ حبيب اللبنانيين بالعمل الدؤوب لتحقيق كل ما من شأنه أن يحسّن الوضع المعيشي للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة كي يبقوا متبشين بأرضهم واضعين مشروع الهجرة خلفهم والبقاء في وطنهم.
أخبار لبنان
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أسرار الصحف المحلية ١٦-٦-٢٠٢٥
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