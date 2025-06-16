رئيس الحكومة بحث مع ميناسيان أوضاع الطائفة الأرمنية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عصر اليوم، في السراي الحكومي، بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، في حضور الأب أرام ابراهاميان ومسؤول العلاقات العامة في بطريركية الأرمن الكاثوليك شربل بسطوري.



وتناول اللقاء المستجدات العامة، إلى جانب البحث في أوضاع الطائفة الأرمنية وشؤونها.