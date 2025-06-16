اتصالات بين لبنان والعراق... اتفاق بتسيير رحلات مباشرة بين مطار بيروت ومطار البصرة

في إطار الجهود المبذولة لمعالجة أوضاع اللبنانيين العالقين في الخارج، وبتوجيهات من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، أجرت المديرية العامة للطيران المدني سلسلة اتصالات تنسيقية مع وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، والمدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية السيد مناف عبد المنعم.



وقد أثمرت الاتصالات عن التوصّل إلى اتفاق يقضي بتسيير رحلات مباشرة بين مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ومطار البصرة الدولي، وهو المطار الوحيد الذي لا يزال يعمل في العراق في ظل الظروف الراهنة.



وتم الاتفاق على تسيير رحلتين فوريتين لنقل العراقيين الموجودين في لبنان، مقابل إجلاء اللبنانيين المتواجدين في العراق عبر الخطوط الجوية العراقية.



وأكدت الخطوط الجوية العراقية التزامها بتسيير رحلات يومية منتظمة بين بيروت والبصرة، وذلك إلى حين إعادة فتح الأجواء واستئناف حركة الملاحة الجوية الطبيعية بين البلدين.



ودعت الوزارة اللبنانيين الراغبين بالعودة من العراق إلى لبنان إلى المبادرة بحجز تذاكرهم عبر شركة الخطوط الجوية العراقية ابتداءً من اليوم.



وتتابع وزارة الأشغال عن كثب تطورات الأوضاع الجوية والأمنية في المنطقة، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، حرصاً على سلامة المواطنين وتأمين عودتهم السريعة والآمنة.