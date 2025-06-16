الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اتصالات بين لبنان والعراق... اتفاق بتسيير رحلات مباشرة بين مطار بيروت ومطار البصرة

أخبار لبنان
2025-06-16 | 13:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اتصالات بين لبنان والعراق... اتفاق بتسيير رحلات مباشرة بين مطار بيروت ومطار البصرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اتصالات بين لبنان والعراق... اتفاق بتسيير رحلات مباشرة بين مطار بيروت ومطار البصرة

في إطار الجهود المبذولة لمعالجة أوضاع اللبنانيين العالقين في الخارج، وبتوجيهات من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، أجرت المديرية العامة للطيران المدني سلسلة اتصالات تنسيقية مع وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، والمدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية السيد مناف عبد المنعم.

وقد أثمرت الاتصالات عن التوصّل إلى اتفاق يقضي بتسيير رحلات مباشرة بين مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ومطار البصرة الدولي، وهو المطار الوحيد الذي لا يزال يعمل في العراق في ظل الظروف الراهنة.

وتم الاتفاق على تسيير رحلتين فوريتين لنقل العراقيين الموجودين في لبنان، مقابل إجلاء اللبنانيين المتواجدين في العراق عبر الخطوط الجوية العراقية.

وأكدت الخطوط الجوية العراقية التزامها بتسيير رحلات يومية منتظمة بين بيروت والبصرة، وذلك إلى حين إعادة فتح الأجواء واستئناف حركة الملاحة الجوية الطبيعية بين البلدين.

ودعت الوزارة اللبنانيين الراغبين بالعودة من العراق إلى لبنان إلى المبادرة بحجز تذاكرهم عبر شركة الخطوط الجوية العراقية ابتداءً من اليوم.

وتتابع وزارة الأشغال عن كثب تطورات الأوضاع الجوية والأمنية في المنطقة، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، حرصاً على سلامة المواطنين وتأمين عودتهم السريعة والآمنة.

أخبار لبنان

لبنان

والعراق...

اتفاق

بتسيير

رحلات

مباشرة

بيروت

ومطار

البصرة

LBCI التالي
في بعبدا تشديد على أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاع المصرفيّ
أسرار الصحف المحلية ١٦-٦-٢٠٢٥
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-04-18

اتصالات بين لبنان والعراق حول تنظيم مساهمة بغداد في إعادة الإعمار (الأخبار)

LBCI
أخبار دولية
2025-06-05

وصول أول رحلة مباشرة لطائرة ركاب سعودية تابعة لشركة "فلاي ناس" إلى مطار دمشق

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-22

يديعوت أحرونوت: توقف الرحلات في مطار بن غوريون الدولي موقتا وتأخر رحلات عدة نتيجة هجمات الحوثيين

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-13

مصر للطيران ألغت رحلتها إلى مطار بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
14:52

وزير الطاقة اقترح في مجلس الوزراء إلغاء أو تعليق مفاعيل زيادة الرسم الجمركي على المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

دائما في كسروان... جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع يوم الثلاثاء نحو كفرحباب ساحل علما وادما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

بعد فتح الـLBCI لملف التلوث في عيون السمك... وزارة الطاقة بصدد اطلاق مناقصة لتنظيف البحيرة والعين على سرعتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مرَّ السادس عشر من حزيران ولم يبدأ تسليم السلاح الفلسطيني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-06-06

طقس ربيعيّ حار يسيطر على لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:10

مجلس الوزراء أقر التشكيلات الديبلوماسية... وتشديد على عدم توريط لبنان في الحرب الدائرة

LBCI
رياضة
12:51

بعد الاتهامات التي وجهها أولاده ضده... تبرئة والد البطل الأولمبي إينغبريغتسن وهذه التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-06

تدابير سير في محلّة الأوزاعي بسبب أعمال تزفيت اعتبارًا من يوم غد 7-6-2025 ولمدّة 3 أيام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

أوروبا... نحو الاستقلال التكنولوجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

دائما في كسروان... جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع يوم الثلاثاء نحو كفرحباب ساحل علما وادما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

بعد فتح الـLBCI لملف التلوث في عيون السمك... وزارة الطاقة بصدد اطلاق مناقصة لتنظيف البحيرة والعين على سرعتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مرَّ السادس عشر من حزيران ولم يبدأ تسليم السلاح الفلسطيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

رؤية اعادة النازحين اقرت في الحكومة وتنتظر الاجراءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الصراع الإسرائيلي - الإيراني يتخذ أشكالاً أكثر حدة... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

لبنانيون يعودون الى أحضان الوطن... وآخرون ينتظرون في مطارات العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

ميشال غندور للـLBCI: محاولات إسرائيلية لجرّ الولايات المتحدة الى الحرب مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

العراق بين إيران وإسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:47

بعد إقرارها... هكذا أتت التشكيلات الدبلومسية

LBCI
خبر عاجل
10:30

مصدران إيرانيان و3 مصادر إقليمية لرويترز: إيران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عمان أن تطلب من ترامب الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار

LBCI
خبر عاجل
05:20

مجلس الوزراء يقر التشكيلات الدبلوماسية

LBCI
أخبار لبنان
12:50

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية

LBCI
خبر عاجل
15:42

الحرس الثوري الإيراني: مقتل رئيس جهاز استخباراتنا محمد كاظمي واثنين من زملائه اليوم على يد الكيان الصهيوني وانتقاما لجرائم اليوم استهدفنا مراكز استخبارات الكيان الغاصب بموجة صاروخية

LBCI
خبر عاجل
22:28

وسائل إعلام إسرائيلية: مصفاة حيفا المُستهدفة بالقصف الصاروخيّ الإيرانيّ تزوّد أوروبا بالنفط والطاقة

LBCI
خبر عاجل
22:22

أمبري البريطانية للأمن البحريّ: القوات الإيرانية شنت هجومًا بالصواريخ الباليستية على البنية التحتية لميناء حيفا في إسرائيل

LBCI
اسرار
23:25

أسرار الصحف المحلية ١٦-٦-٢٠٢٥

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More