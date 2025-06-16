نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي وسلام يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التطورات الأخيرة في المنطقة وتداعياتها على السلم والأمن الإقليميين، وذلك في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وتناولا في خلال الاتصال، أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع، والعمل على خفض التصعيد.



كما تطرقا إلى أهمية اعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار البناء وسيلة لمعالجة الأزمات، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وصون أمن شعوبها.