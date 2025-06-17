رحلة إضافية لطيران الشرق الأوسط من وإلى إسطنبول...

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تسيير رحلة اضافية من والى اسطنبول يوم الثلاثاء 17 حزيران 2025 .



وقالت "يمكن لجميع الركاب الحجز على متن هذه الرحة الاضافية، مع إعطاء الأولوية للركاب الذين بحوزتهم تذاكر سفر غير مستخدمة، ولم يتمكنوا من السفر في التواريخ السابقة."