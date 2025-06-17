الأمن العام: نقل دائرة ومركز أمن عام بيروت من مقرّها الحالي في السوديكو إلى مقرّها الجديد في الكرنتينا

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه سيتم نقل دائرة ومركز أمن عام بيروت من مقرّها الحالي في منطقة السوديكو إلى مقرّها الجديد في منطقة الكرنتينا - الطريق العام - قبل فوج إطفاء بيروت، وذلك في خلال الفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق 26 حزيران 2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 30 حزيران 2025.



وأشارت في بيان الى أنه سيتم تعليق استقبال المواطنين في المركز القديم خلال فترة الانتقال هذه، على أن يستأنف الاستقبال في المقر الجديد ابتداءً من يوم الإثنين الواقع في 30 حزيران 2025.