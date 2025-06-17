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رئيس النيبال يوجّه رسالة إلى الرئيس عون: تأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

أخبار لبنان
2025-06-17 | 03:54
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رئيس النيبال يوجّه رسالة إلى الرئيس عون: تأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي
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رئيس النيبال يوجّه رسالة إلى الرئيس عون: تأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

نقل القنصل الفخري العام لجمهورية النيبال في لبنان، محمد وسام غزيّل، إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون رسالة خطية من رئيس النيبال Ramchandra Paudel، شدّد فيها على متانة العلاقات الثنائية بين النيبال ولبنان، وعلى الرغبة في تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية.
 

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