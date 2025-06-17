وزير العمل: مشكلة بدل دفتر القيادة للسائقين العموميين حلّت واتفاق على تسهيل معاملاتهم في الضمان

استقبل وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم في مكتبه في الوزارة، وفداً من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة السيد بسام طليس، بحضور مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، وجرى البحث في أوضاع السائقين في لبنان من مختلف جوانبها.



وبعد اللقاء، لفت حيدر الى أن الاجتماع خصص لمناقشة نقاط عدة تتعلق بالأمور التنظيمية والعلاقة مع الضمان الاجتماعي، حيث استكمل البحث الذي بدأ الأسبوع الماضي حول أسعار المحروقات وخطوات الحكومة في هذا المجال.



وأشار الى أنه كان هناك نقاشا عميقا وصريحا، حيث طرحت كل النقاط ومن أهمها، التوصل الى حل حول الورقة التي تصدر عن ادارة السير بدلا من الدفتر للسائقين العموميين، بعد اتصال اجري مع وزير الداخلية الذي أبلغ بأنه سيصدر اليوم كتابا لاعتماد الورقة بدلا من الدفتر الذي حاليا غير متوافر، وأبلغ بذلك الضمان اليوم، وبذلك نكون قد توصلنا لحل هذه المشكلة.



كما التطرق البحث الى العلاقة بين الضمان والسائقين العموميين لجهة تسهيل أمورهم والبت سريعا بمعاملاتهم، كما جرى البحث في أوضاع السائقين غير اللبنانيين وكيفية حل هذا الأمر عن طريق التعاون بين وزارة العمل والنقابة لتشجيع العمال اللبنانيين وتدريبهم للعمل في هذا القطاع، وقد اتفق على متابعة البحث في اجتماعات لاحقة.



نقابة اصحاب المستشفيات



بعد ذلك، استقبل الوزير حيدر وفداً من اصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة الدكتور بيار يارد ، بحضور الدكتور كركي، وجرى البحث في أوضاع القطاع بشكل عام، والعلاقة القائمة بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات.



كما التقى وزير العمل وفدا من وكالات السفر، ثم وفدا من اصحاب المؤسسات السياحية، فوفدا من نقابة اصحاب المطاعم برئاسة السيد طوني الرامي.