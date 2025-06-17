طيران الشرق الأوسط تلغي رحلاتها إلى بغداد في 18 حزيران بسبب إغلاق الأجواء العراقية

رسامني تسلم رسالة من نظيره القطري تتضمن منحة قيمة لصالح وزارة الاشغال: ستسهم في رفع مستوى الخدمات

رسامني تسلم رسالة من نظيره القطري تتضمن منحة قيمة لصالح وزارة الاشغال: ستسهم في رفع مستوى الخدمات

تعميم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة عُثر عليه في محلة الجناح - السان سيمون على الشاطئ