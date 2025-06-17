رسامني تسلم رسالة من نظيره القطري تتضمن منحة قيمة لصالح وزارة الاشغال: ستسهم في رفع مستوى الخدمات

استقبل وزير الأشغال فايز رسامني في مكتبه اليوم، سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي سلّمه رسالة رسمية من وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، تتضمّن منحة قيّمة لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية.وتأتي هذه الخطوة استكمالا للمباحثات الثنائية التي أجراها رسامني خلال زيارته إلى الدوحة في نيسان الماضي، حيث شارك في مؤتمر تسهيل النقل الجوي الذي نظمته المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، والتقى على هامشه الوزير القطري في لقاء رسمي، ناقشا خلاله سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل والملاحة الجوية.وتشمل المنحة القطرية:-مجموعة متطورة من أجهزة الاتصالات ومعدات الملاحة الجوية، مخصصة لدعم عمليات مطار رفيق الحريري الدولي وتعزيز أمن وسلامة الملاحة.-عدد كبير من باصات النقل العام لصالح هيئة إدارة السير، دعماً للجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية للنقل العام، وتخفيف أعباء قطاعي الطيران والنقل البري.وأعرب رسامني عن شكره العميق لدولة قطر، قيادة وشعبا، على هذا الدعم الكريم، مثمنا التزامها الدائم بلبنان ووقوفها إلى جانبه في مواجهة التحديات.وأكد أن هذه المنحة ستسهم في رفع مستوى الخدمات وتعزيز قدرات قطاع النقل العام والمرافئ الجوية، في إطار خطة الوزارة لتفعيل المرافق وتعزيز كفاءة التشغيل".من جهته، جدّد السفير القطري تأكيد التزام بلاده دعم لبنان وشعبه، بناءً على توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وحرصاً على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.