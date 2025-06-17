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رئيس المكتب العقاري المعاون في سراي عاليه: مكتب عاليه سيستقبل المعاملات الجديدة في 24 بدلاً من 26 حزيران

أخبار لبنان
2025-06-17 | 07:27
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رئيس المكتب العقاري المعاون في سراي عاليه: مكتب عاليه سيستقبل المعاملات الجديدة في 24 بدلاً من 26 حزيران
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رئيس المكتب العقاري المعاون في سراي عاليه: مكتب عاليه سيستقبل المعاملات الجديدة في 24 بدلاً من 26 حزيران

أعلن رئيس المكتب العقاري المعاون في سراي عاليه، أن مكتب عاليه سيستقبل يوم الثلاثاء 24 حزيران بدلاً عن يوم الخميس 26 حزيران الحالي، المعاملات الجديدة العائدة للقرى والبلدات الواقعة عقارياً ضمن نطاق قضاء عاليه، وذلك لمصادفة يوم 26 الجاري يوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وأوضح أنه يستثنى من هذه المناطق العقارية كل من القبة، الأمراء، العمروسية، بلبيبل، بمكين، عرمون، بشامون، عاليه، دير قوبل وعين عنوب.

وطلب من المعنيين التقيد بتاريخ 24 حزيران المشار إليه على أن تحدد المواعيد التي تلي لاحقاً. 
 

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