لجنة الأشغال طلبت من الحكومة الرجوع عن قرار هدم الإهراءات

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلستها، في العاشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور مقرر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب : فؤاد مخزومي، ابراهيم منيمنة، جميل عبود، ندى بستاني، انطوان حبشي، حسين جشي، سليم عون، سيزار ابي خليل، طه ناجي، مارك ضو، بولا يعقوبيان، نزيه متى وقاسم هاشم.كما حضر الجلسة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وزير المهجرين كمال شحادة ورئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس محمد قباني ونائب الرئيس الدكتور ابراهيم شحرور،المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير العام للتنظيم المدني علي رمضان، مستشار وزير الطاقة والمياه فادي مسلم ونقيب المهندسين في طرابلس وقي فتفت.وناقشت اللجنة اولًا "الاقتراح المعني بالاهراءات وطلب اللجنة من الوزارة دراسة تفصيلية حول موقع الاهراءات وتصور فني لذلك، والطلب من الحكومة الرجوع عن قرار هدم الاهراءات. والموضوع الثاني، رخص المهجرين وشكلت اللجنة بعد المناقشة لجنة فرعية لذلك. والموضوع الثالث، الطاقة الشمسية على أرض الكوستابرافا وطلبت اللجنة دراسة فنية وادارية وبيئية لذلك، رغم التاكيد على أهمية الموضوع".