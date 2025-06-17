الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الإدارة والعدل ناقشت إقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي وتستكمله في جلسة مقبلة
أخبار لبنان
2025-06-17 | 07:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الإدارة والعدل ناقشت إقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي وتستكمله في جلسة مقبلة
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة لها اليوم برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، إلى جانب عدد من النواب: بلال عبد الله، عماد الحوت، علي حسن خليل، غازي زعيتر، أشرف بيضون، أسامة سعد، علي خريس، نديم الجميل، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، ملحم خلف، فراس حمدان، أمين شري، ياسين ياسين، سيزار أبي خليل، محمد خواجة وحليمة قعقور، وذلك لمتابعة دراسة جدول أعمالها.
وكانت اللجنة قد أقرت في جلستها السابقة آلية تتعلق بدرس اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، استنادًا إلى المشروع المرفق بملاحظات وزارة العدل، والذي أحيل على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 315 تاريخ 13 أيار 2025، ويهدف إلى تنظيم القضاء العدلي.
وخلال الجلسة الحالية، بدأت اللجنة مناقشة المواد الواردة في الاقتراح، وتركز النقاش بشكل موسّع حول المواد المتعلقة بتشكيل مجلس القضاء الأعلى، حيث تباينت الآراء بين عدة اقتراحات: طرح ينص على وجود ثلاثة أعضاء حكميين والباقي منتخبين، واقتراح الوزارة بتعيين عضوين إضافيين إلى جانب الثلاثة الحكميين، ورأي يدعو لوجود أربعة أعضاء حكميين، ورأي آخر يطالب بأن يكون جميع الأعضاء منتخبين.
أخبار لبنان
والعدل
ناقشت
إقتراح
قانون
إستقلالية
القضاء
العدلي
وتستكمله
مقبلة
التالي
فرعية "الأشغال" أنهت تقريرها بشأن التقصي في موضوع رخص السير والميكانيك
لجنة الأشغال طلبت من الحكومة الرجوع عن قرار هدم الإهراءات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-22
فرعية لجنة الادارة والعدل أقرت بعض مواد اقتراح قانون الاعلام
أخبار لبنان
2025-04-22
فرعية لجنة الادارة والعدل أقرت بعض مواد اقتراح قانون الاعلام
0
أخبار لبنان
2025-05-02
هذا ما يقوله وزير العدل عن أهمية إقرار قانون استقلالية القضاء
أخبار لبنان
2025-05-02
هذا ما يقوله وزير العدل عن أهمية إقرار قانون استقلالية القضاء
0
أمن وقضاء
2025-05-05
مجلس القضاء الأعلى بحث في مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي وثمن ما قام به وزير العدل ومجلس الوزراء
أمن وقضاء
2025-05-05
مجلس القضاء الأعلى بحث في مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي وثمن ما قام به وزير العدل ومجلس الوزراء
0
أخبار لبنان
2025-05-09
نصار: لتثبيت استقلالية القضاء العدليّ
أخبار لبنان
2025-05-09
نصار: لتثبيت استقلالية القضاء العدليّ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:18
الكتائب يدعو إلى تحمّل المسؤوليات في مواجهة التحديات الإقليمية والداخلية
أخبار لبنان
09:18
الكتائب يدعو إلى تحمّل المسؤوليات في مواجهة التحديات الإقليمية والداخلية
0
أمن وقضاء
09:02
كهرباء زحلة أزالت التعديات بمواكبة عناصر الجيش
أمن وقضاء
09:02
كهرباء زحلة أزالت التعديات بمواكبة عناصر الجيش
0
أخبار لبنان
08:47
في اليوم الخامس على وصولها الى لبنان... جولة ذخائر القديسة تيريزا مستمرة
أخبار لبنان
08:47
في اليوم الخامس على وصولها الى لبنان... جولة ذخائر القديسة تيريزا مستمرة
0
أمن وقضاء
08:46
مفرزة إستقصاء بيروت توقف مطلوبًا وآخر لارتكابه جرائم سرقة
أمن وقضاء
08:46
مفرزة إستقصاء بيروت توقف مطلوبًا وآخر لارتكابه جرائم سرقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-12
أ.ف.ب: الخطوط الهندية تفيد بأن 169 هنديا و53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكنديا في الطائرة المنكوبة
آخر الأخبار
2025-06-12
أ.ف.ب: الخطوط الهندية تفيد بأن 169 هنديا و53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكنديا في الطائرة المنكوبة
0
أمن وقضاء
08:46
مفرزة إستقصاء بيروت توقف مطلوبًا وآخر لارتكابه جرائم سرقة
أمن وقضاء
08:46
مفرزة إستقصاء بيروت توقف مطلوبًا وآخر لارتكابه جرائم سرقة
0
أخبار دولية
06:56
صاروخ إيراني يسقط قرب منزل وزير المالية الإسرائيلي... اليكم المشهد الميداني
أخبار دولية
06:56
صاروخ إيراني يسقط قرب منزل وزير المالية الإسرائيلي... اليكم المشهد الميداني
0
فنّ
05:10
مايا دياب تحبس أنفاس الجمهور بإطلالة لافتة وغريبة (صور)
فنّ
05:10
مايا دياب تحبس أنفاس الجمهور بإطلالة لافتة وغريبة (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:47
في اليوم الخامس على وصولها الى لبنان... جولة ذخائر القديسة تيريزا مستمرة
أخبار لبنان
08:47
في اليوم الخامس على وصولها الى لبنان... جولة ذخائر القديسة تيريزا مستمرة
0
أخبار دولية
07:49
وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر خامنئي من مصير مشابه لصدام حسين
أخبار دولية
07:49
وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر خامنئي من مصير مشابه لصدام حسين
0
أخبار دولية
07:20
المتحدث بإسم الخارجية القطرية: نجري اتصالات مكثّفة مع الأطراف كافة للعمل على التهدئة بين إسرائيل وإيران
أخبار دولية
07:20
المتحدث بإسم الخارجية القطرية: نجري اتصالات مكثّفة مع الأطراف كافة للعمل على التهدئة بين إسرائيل وإيران
0
أخبار دولية
06:56
صاروخ إيراني يسقط قرب منزل وزير المالية الإسرائيلي... اليكم المشهد الميداني
أخبار دولية
06:56
صاروخ إيراني يسقط قرب منزل وزير المالية الإسرائيلي... اليكم المشهد الميداني
0
تقارير نشرة الاخبار
06:51
في الذكرى الثلاثين لتأسيسه... المجلس الدستوري يعقد ندوة بعنوان "المحاكم الدستورية في المشرق"
تقارير نشرة الاخبار
06:51
في الذكرى الثلاثين لتأسيسه... المجلس الدستوري يعقد ندوة بعنوان "المحاكم الدستورية في المشرق"
0
تقارير نشرة الاخبار
06:49
لجنة تقصي الحقائق تتابع مناقشة خلاصات مشروع النظام المتكامل لرخص السوق ولوحات التسجيل
تقارير نشرة الاخبار
06:49
لجنة تقصي الحقائق تتابع مناقشة خلاصات مشروع النظام المتكامل لرخص السوق ولوحات التسجيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:47
لجنة الإعلام اطلعت على خطتي وزيري الإعلام والاتصالات... والموسوي يدعو القضاء لتحمّل مسؤوليته في ضبط الخطاب الإعلامي
تقارير نشرة الاخبار
06:47
لجنة الإعلام اطلعت على خطتي وزيري الإعلام والاتصالات... والموسوي يدعو القضاء لتحمّل مسؤوليته في ضبط الخطاب الإعلامي
0
أخبار دولية
06:41
هذا ما قاله رياض قهوجي للـLBCI عن قدرة ايران على الاستمرار في المواجهة المفتوحة مع اسرائيل
أخبار دولية
06:41
هذا ما قاله رياض قهوجي للـLBCI عن قدرة ايران على الاستمرار في المواجهة المفتوحة مع اسرائيل
0
أخبار دولية
05:40
ترامب: لم أتواصل مع إيران لإجراء محادثات سلام
أخبار دولية
05:40
ترامب: لم أتواصل مع إيران لإجراء محادثات سلام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
10:30
مصدران إيرانيان و3 مصادر إقليمية لرويترز: إيران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عمان أن تطلب من ترامب الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار
خبر عاجل
10:30
مصدران إيرانيان و3 مصادر إقليمية لرويترز: إيران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عمان أن تطلب من ترامب الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار
3
أخبار دولية
23:10
اليوم الخامس من الحرب الايرانية-الاسرائيلية: تل أبيب تقصف طهران وواشنطن تدعو لإخلاء العاصمة الإيرانية
أخبار دولية
23:10
اليوم الخامس من الحرب الايرانية-الاسرائيلية: تل أبيب تقصف طهران وواشنطن تدعو لإخلاء العاصمة الإيرانية
4
أخبار لبنان
12:50
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار لبنان
12:50
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية
5
خبر عاجل
08:09
طيران الشرق الأوسط تعلن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها خلال الفترة الممتدة من 18 ولغاية 20 حزيران
خبر عاجل
08:09
طيران الشرق الأوسط تعلن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها خلال الفترة الممتدة من 18 ولغاية 20 حزيران
6
أخبار دولية
14:56
إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين إسرائيليتين بعد استهداف تلفزيونها الرسمي
أخبار دولية
14:56
إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين إسرائيليتين بعد استهداف تلفزيونها الرسمي
7
خبر عاجل
11:34
سي إن إن عن مسؤولين: ترامب لم يوقع بعد على مسودة بيان مجموعة السبع التي تدعو إيران وإسرائيل إلى خفض التصعيد
خبر عاجل
11:34
سي إن إن عن مسؤولين: ترامب لم يوقع بعد على مسودة بيان مجموعة السبع التي تدعو إيران وإسرائيل إلى خفض التصعيد
8
خبر عاجل
02:41
تصحيح من رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل رئيس أركان الحرب في إيران وليس رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية
خبر عاجل
02:41
تصحيح من رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل رئيس أركان الحرب في إيران وليس رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More