فرعية "الأشغال" أنهت تقريرها بشأن التقصي في موضوع رخص السير والميكانيك

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه والمكلفة تقصي الحقائق حول موضوع رخص السير والميكانيك، جلسة اليوم برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور الاعضاء.



وقال منيمنة بعد الجلسة: "انعقدت اليوم لجنة تقصي الحقائق في موضوع النافعة وكانت الجلسة الأخيرة وأتممنا تقريرنا في كافة الملاحظات التي اتفقت عليها اللجنة وسيتم رفع هذا التقرير إلى لجنة الأشغال بكل الخلاصات التي توصلنا اليها وذلك بعد اشهر من العمل. ونحن كان لدينا اصرار على استكمال هذا المسار حتى يتم استكماله بعد ذلك لمتابعة كل الثغرات التي أضأنا عليها في التقرير من اجل الوصول الى استنتاجات وتحميل مسؤوليات واضحة امام الشعب اللبناني في موضوع الهدر والفساد".



وشكر منيمنة جميع اعضاء اللجنة، وقال: "وصلنا إلى تقرير علمي وموضوعي يضع هذا الملف على المسار الصحيح ونحن نعتبره خطوة اولى امام استكمال الرقابة في هذا الملف".