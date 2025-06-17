عوده عرض ونائب رئيس مجلس الوزراء للأوضاع وشؤونًا أرثوذكسية

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده ظهر اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري الذي قال بعد الزيارة: "هي إحدى زياراتي الكثيرة لهذه الدار لأخذ البركة والاستماع إلى نصائح المطران عوده وتوجيهاته، كما تباحثنا في بعض القضايا الوطنية وفي بعض الشؤون الأرثوذكسية أيضًا".