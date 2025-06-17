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الرئيس عون تابع إجراءات تأمين عودة اللبنانيين العالقين واطلع من بوصعب على نقاشات اللجنة النيابية لمشاريع قوانين الانتخاب
أخبار لبنان
2025-06-17 | 08:04
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الرئيس عون تابع إجراءات تأمين عودة اللبنانيين العالقين واطلع من بوصعب على نقاشات اللجنة النيابية لمشاريع قوانين الانتخاب
تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التطورات الراهنة، في ضوء استمرار التصعيد الإسرائيلي – الايراني، واطلع على تقارير حول مسار هذا التصعيد والاتصالات الاقليمة والدولية الجارية لوضع حد له، وذلك في ضوء الاتصالات التي تلقاها من عدد من قادة الدول حول الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وظل الرئيس عون على اتصال بالقيادات الأمنية التي تتابع الموقف ميدانيا وفق ما اتفق عليه خلال الاجتماع الأمني الذي عقد في قصر بعبدا السبت الماضي.
كما تابع رئيس الجمهورية تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتأمين عودة اللبنانيين الى بيروت، الذين حالت هذه الاحداث دون ذلك إثر الغاء عدد من شركات الطيران رحلاتها الى مطار رفيق الحريري الدولي او اقفال المجالات الجوية لعدد من الدول المجاورة.
بوصعب
وعرض الرئيس عون مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، للأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية الراهنة.
وأشار بوصعب الى انه وضع الرئيس عون في اجواء النقاش داخل اللجنة النيابية التي تتولى درس مشاريع قوانين الانتخاب ووجهات النظر حيالها، لا سيما العوائق التي يمكن ان تواجه تطبيق القانون المعمول به حاليا.
وقال بوصعب: "ثمة من يرى من الافرقاء السياسيين ضرورة تطبيق دستور الطائف كما ورد، لجهة استحداث مجلس للشيوخ إضافة الى مجلس النواب، وثمة من ينادي بالدائرة الفردية، او بالقانون الأرثوذكسي، فضلا عن أفكار أخرى يتم طرحها".
وأضاف: "من هنا أهمية معالجة هذه المسائل قبل الوصول الى موعد الانتخابات النيابية وليس لدينا تصور واضح وقانوني، الامر الذي يمكن ان يخلق إشكالات. وقد فهمت من فخامة الرئيس انه سيجري مشاورات مع الافرقاء المعنيين لبلورة الصورة اكثر".
رسالة من رئيس النيبال
على صعيد آخر، تسلم الرئيس عون رسالة خطية من رئيس جمهورية النيبال الاتحادية رامشاندرا باوديل، نقلها اليه القنصل الفخري العام لجمهورية النيبال محمد وسام الغزيل الذي رافقه ايلي صليبا.
وتضمنت الرسالة "تهنئة بانتخاب الرئيس عون"، وتأكيد "متانة العلاقات الثنائية والتاريخية التي تجمع النيبال ولبنان منذ العام 1963".
واكد الرئيس النيبالي "عمق الصداقة والتفاهم المتبادل بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية"، معربا عن تطلعه "للعمل مع الرئيس عون لما فيه خير الشعبين الصديقين"، وعن ثقته بأن "العلاقات الثنائية ستشهد مزيدا من التطور والازدهار".
وحمل الرئيس عون القنصل الغزيل تحياته لنظيره النيبالي وتقديره "لمشاركة قوة من الجيش النيبالي في "اليونيفيل"، مؤكدا انه يتطلع الى "المزيد من التعاون والتنسيق بين لبنان والنيبال".
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